Американського студента Тоні Пілосено, який працював у магазині фарби, звільнили за те, що він фільмував процес замішування кольорів для TikTok. Його відео мали мільйони переглядів.

Історію блогера розповів новинний сайт BuzzFeed News

Тоні Пілосено — студент Університету Огайо, який працював за сумісництвом у місцевому магазині Sherwin-Williams, яка спеціалізується на виробництві фарб. Компанія звільнила Тоні, виявивши його популярний TikTok-канал з понад 1,2 млн підписників.

За словами Пілосено, на момент, коли до нього прийшла ідея фільмувати для TikTok (грудень 2019), він працював у компанії вже три роки. Він переконує, що фільмував, як замішував фарбу для клієнтів, у вільний час, а коли відео почали збирати мільйони переглядів, побачив у цьому гарну можливість просувати бренд Sherwin-Williams для молодшої аудиторії.

У документах, що стосуються звільнення, компанія вказує, що Пілосено вчинив грубий проступок, порушив політику компанії, а також займався марнотратством.

“Часом, роблячи відео, ви використовували фірмові тонувальні машини, перебуваючи як на зміні, так і поза нею для особистого користування. […] Після завершення нашого розслідування було встановлено, що були грубі неодноразові порушення правил поведінки”, – написав керівник району.

У коментарі BuzzFeed News компанія заявила, що численні скарги клієнтів змусили їх вивчити його акаунт у соцмережі і згодом звільнити його.

“Хоча ми не обговорюємо деталі питань щодо співробітників публічно, я можу сказати вам, що нам повідомили про відео TikTok, зроблені Ентоні Пілосено, через скаргу клієнтів. Ми сприймаємо всі скарги серйозно і ретельно досліджуємо занепокоєння замовника. Після розслідування пан Пілосено був звільнений у липні 2020 року через численні порушення політики компанії”, — сказала Джулі Янг, віцепрезидентка компанії з глобальних корпоративних комунікацій.

Утім Пілосено переконує, що компанія крім іншого намагалася звинуватити його у крадіжках фарби, яку він, за його словами, почав купляв самостійно, аби записувати відео TikTok-акаунту, що стрімко збирав підписників.

“Вони спочатку звинуватили мене в крадіжці, я сказав їм, що придбав всю свою фарбу. Вони змусили мене відповісти на купу запитань, наприклад, коли я це робив, де, чи хтось був у магазині, поки я робив це. Ніколи зі мною нікого не було”, — сказав він.

Пілосено отримав змогу публічно розповісти про своє звільнення лишень за 4 місяці після того, як це сталося. Цей інцидент не вплинув на його любов до фарби та бажання вести свій блог. Тож тепер Тоні облаштував студію та майстерню у підвалі свого друга і планує розвивати власний бізнес за допомогою блогу.

“Я працюю над створенням логотипу; я щойно купив доменне ім’я, щоб створити власний веб-сайт. Я сподіваюсь продавати власні товари та власні кольори фарби”, — розповів він.

Що стосується компанії, після того, як Пілосено розповів про те, що сталося, чимало користувачів Мережі розкритикували бренд за такі дії. Сам Тоні сподівається, що в майбутньому ставлення бренду до креативної активності працівників зміниться.

“Ви повинні вислуховувати співробітників, якщо вони мають ідею”, — вважає він.

Після звільнення Пілосено пропонував Sherwin-Williams співпрацю у сфері маркетингу, проте компанія тривалий час ігнорувала його, а згодом відмовила, вмотивувавши це тим, що не планує будь-яких рекламних акцій.