Історію блогера розповів новинний сайт BuzzFeed News
Тоні Пілосено — студент Університету Огайо, який працював за сумісництвом у місцевому магазині Sherwin-Williams, яка спеціалізується на виробництві фарб. Компанія звільнила Тоні, виявивши його популярний TikTok-канал з понад 1,2 млн підписників.
За словами Пілосено, на момент, коли до нього прийшла ідея фільмувати для TikTok (грудень 2019), він працював у компанії вже три роки. Він переконує, що фільмував, як замішував фарбу для клієнтів, у вільний час, а коли відео почали збирати мільйони переглядів, побачив у цьому гарну можливість просувати бренд Sherwin-Williams для молодшої аудиторії.
@tonesterpaintsBlue or Gray? 🔵⚪️ ##NeedToKnow ##paintmixing ##oddlysatisfying ##gunna ##artist ##rockstar ##paintguy♬ original sound – Nolan Larson
@tonesterpaintsHad fun making this one 🍊 ##fup ##paint ##colormixing ##oddlysatisfying ##OurType♬ follow itschifn on twitter – use code chi
У документах, що стосуються звільнення, компанія вказує, що Пілосено вчинив грубий проступок, порушив політику компанії, а також займався марнотратством.
“Часом, роблячи відео, ви використовували фірмові тонувальні машини, перебуваючи як на зміні, так і поза нею для особистого користування. […] Після завершення нашого розслідування було встановлено, що були грубі неодноразові порушення правил поведінки”, – написав керівник району.
У коментарі BuzzFeed News компанія заявила, що численні скарги клієнтів змусили їх вивчити його акаунт у соцмережі і згодом звільнити його.
“Хоча ми не обговорюємо деталі питань щодо співробітників публічно, я можу сказати вам, що нам повідомили про відео TikTok, зроблені Ентоні Пілосено, через скаргу клієнтів. Ми сприймаємо всі скарги серйозно і ретельно досліджуємо занепокоєння замовника. Після розслідування пан Пілосено був звільнений у липні 2020 року через численні порушення політики компанії”, — сказала Джулі Янг, віцепрезидентка компанії з глобальних корпоративних комунікацій.
Утім Пілосено переконує, що компанія крім іншого намагалася звинуватити його у крадіжках фарби, яку він, за його словами, почав купляв самостійно, аби записувати відео TikTok-акаунту, що стрімко збирав підписників.
“Вони спочатку звинуватили мене в крадіжці, я сказав їм, що придбав всю свою фарбу. Вони змусили мене відповісти на купу запитань, наприклад, коли я це робив, де, чи хтось був у магазині, поки я робив це. Ніколи зі мною нікого не було”, — сказав він.
Пілосено отримав змогу публічно розповісти про своє звільнення лишень за 4 місяці після того, як це сталося. Цей інцидент не вплинув на його любов до фарби та бажання вести свій блог. Тож тепер Тоні облаштував студію та майстерню у підвалі свого друга і планує розвивати власний бізнес за допомогою блогу.
“Я працюю над створенням логотипу; я щойно купив доменне ім’я, щоб створити власний веб-сайт. Я сподіваюсь продавати власні товари та власні кольори фарби”, — розповів він.
Що стосується компанії, після того, як Пілосено розповів про те, що сталося, чимало користувачів Мережі розкритикували бренд за такі дії. Сам Тоні сподівається, що в майбутньому ставлення бренду до креативної активності працівників зміниться.
“Ви повинні вислуховувати співробітників, якщо вони мають ідею”, — вважає він.
Після звільнення Пілосено пропонував Sherwin-Williams співпрацю у сфері маркетингу, проте компанія тривалий час ігнорувала його, а згодом відмовила, вмотивувавши це тим, що не планує будь-яких рекламних акцій.
- Раніше повідомлялося, що підприємці з соціальних мереж поспішили знайти способи заробити на зірках на популярних платформах, таких як TikTok. Наприклад, працює мережа тематичних будинків, де живуть багато відомих молоді тіктокери. Такі будинки функціонують як керуючі компанії. TikTok-зірки часто не платять орендну плату, а створюють контент для брендів і просувають продукцію – це як оплата за ренту.