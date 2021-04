Про це блогер сповістив в Тwitter.

ДТП сталося в штаті Вайомінг. Автомобіль друзів тричі перевернувся після того, як врізався в глибу льоду.

“Кілька годин тому Джеффрі й Деніел потрапили в серйозну автомобільну аварію, і машина три рази перекинулася після удару об лід… Ми повідомимо вам все, коли лікар надасть нам додаткову інформацію. Так вдячні, що вони обидва живі”, – сказано в повідомленні на сторінці блогера.

A few hours ago Jeffree and Daniel were in a severe car accident and the car flipped 3 times after hitting black ice 💔 We will update you all when the doctor gives us more info. So thankful they are both alive. pic.twitter.com/ZIyikskJlq

Через кілька годин блогер сповістив про те, що у нього зламані хребці й реабілітація займе кілька місяців.

Однак другу блогера пощастило менше. У нього – серйозні ушкодження внутрішніх органів, а також укладення, оскільки той зовсім недавно зумів побороти рак товстої кишки.

We woke up crying happy tears today. So thankful for everyone’s out pouring love 💯 To everyone who wished death upon Daniel and I, we pray you find happiness within yourself.

Today he’s having more tests done and might need surgery. I’m now discharged 🏥 pic.twitter.com/35QZaShgDO

— Jeffree Star (@JeffreeStar) April 17, 2021