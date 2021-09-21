Про це повідомляється на сайтах Epic Games та Balenciaga.
Бренд Демни Гвасалії випустив колекцію одягу для персонажів гри. У внутрішньому магазині Fortnite з’явилися штани, худі і окуляри для Собакена, смугастий боді для Баньши, топ і рвані джинси для Рамірес, а також куртка, шорти і черевики для Лицаря.
Крім цього, бренд створив віртуальні аксесуари (рюкзаки, текстури, кирки сході на кросівки Balenciaga Speed 3.0).
В реальному світі колаборація вилилася у лімітовану колекцію одягу у білому, чорному та червоному кольорах. До неї увійшли футболки, кепки, сорочки тощо зі спеціальним логотипом та відсиланнями до гри.
- Нагадаємо, у 2020 році Fortnite видалили з AppStore і Google Play через підключення функції прямих платежів, яку додали в застосунок.
- Згодом Apple прийняла рішення видалити з App Store обліковий запис Epic Games.
- Після цього Epic Games звинуватила Apple і Google “в спробі зберегти монополію як на ринку застосунків, так і на ринку платежів”.