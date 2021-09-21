Balenciaga у колаборації з розробниками Fortnite — Epic Games створив одразу дві нові колекції — фізичну і віртуальну.

Про це повідомляється на сайтах Epic Games та Balenciaga.

Бренд Демни Гвасалії випустив колекцію одягу для персонажів гри. У внутрішньому магазині Fortnite з’явилися штани, худі і окуляри для Собакена, смугастий боді для Баньши, топ і рвані джинси для Рамірес, а також куртка, шорти і черевики для Лицаря.

Крім цього, бренд створив віртуальні аксесуари (рюкзаки, текстури, кирки сході на кросівки Balenciaga Speed 3.0).

В реальному світі колаборація вилилася у лімітовану колекцію одягу у білому, чорному та червоному кольорах. До неї увійшли футболки, кепки, сорочки тощо зі спеціальним логотипом та відсиланнями до гри.