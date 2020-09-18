Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“У мене немає відчуття, що я закінчив книгу. Але я пишаюся тим, що вийшло. Я намагаюся чесно розповісти про своє президентство, про сильні сторони нашої країни і про те, як можна подолати розбіжності, щоб демократія працювала для всіх”, – зазначив Обама.

За даними USA TODAY, “Земля обітована”, розповість про шлях експрезидента США “від молодої людини, що шукає свою особистість до лідера вільного світу”, а також про “знаменні моменти першого терміну його історичного президентства”.

Крім того, в нових мемуарах буде розказано, як Обама справлявся з глобальною фінансовою кризою.

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