Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“У мене немає відчуття, що я закінчив книгу. Але я пишаюся тим, що вийшло. Я намагаюся чесно розповісти про своє президентство, про сильні сторони нашої країни і про те, як можна подолати розбіжності, щоб демократія працювала для всіх”, – зазначив Обама.

There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm

— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020