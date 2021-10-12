Белла Торн відсвяткувала день камінг-ауту фотосесією з Абеллою Денджер

Американська акторка і співачка Белла Торн відзначила Національний день камінг-ауту фотосесією з порноакторкою Абеллою Денджер.

Фото опубліковані в Instagram-акаунті Торн.

У понеділок, 11 жовтня, у світі святкували Національний день камінг-ауту — сучасний міжнародний щорічний день обізнаності про ЛГБТ.

В цей день Торн опублікувала серію ню-фотографій з Абеллою Денджер, на одній з яких можна побачити напис спині порноакторки “Я кохаю тебе”.

Світлини Торн супроводила дописом:

“Я люблю своїх Лесбійок, Геїв, Бісексуалів та Транссексуалів. Кого б ви не любили, ви кохані. Як ви підтримуватимете інших у національний день камінг-ауту?”.

Белла наразі заручена з 28-річним італійським актором Бенджаміном Масколо.

Утім раніше Торн публічно повідомляла, що є бісексуалкою.

У 2019 році акторка заявила, що усвідомила свою пансексуальність (сексуальна орієнтація, при якій людина відчуває романтичний та сексуальний потяг до інших людей незалежно від їхньої біологічної статі та гендеру).

“Я насправді пансексуалка, і я цього не знала. Дехто дуже докладно пояснив мені, що це таке”, — сказав Торн в етері шоу “Доброго ранку, Америко”.

З року в рік вона відзначає важливі для ЛГТБ-спільноти дні дописами у соцмережах.

25-річна порноакторка Абелла Денджер не вперше відверто позує на кадрах з Беллою Торн.

Разом вони записали кліп на пісню Белли “Shake It”, у якому роздягнулися до бікіні і цілувалися в басейні, а також позували в ліжку в спідній білизні та фаті.