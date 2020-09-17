Британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини "Метальник квітів" (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.

Таке рішення прийняло Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу, повідомляє The Guardian.

Бенксі намалював цю картину у 2005 році в Єрусалимі. Графіті зображує учасника вуличних протестів, який замахується перед кидком букетом квітів замість коктейлю Молотова.

Компанія Full Color Black заявила, що може використовувати зображення, бо Бенксі приховує свою особистість.

Художник, своєю чергою, звинуватив компанію в незаконному використанні твору.

У 2014 році представники Бенксі подали заявку на реєстрацію товарного знака Flower Thrower. У вересні 2020 року надійшла відмова у зв’язку з тим, що Бенксі неможливо ідентифікувати.

Власники Full Color Black заявили, що неодноразово зв’язувалися з юристами художника, щоб виплачувати відсоток з продажу листівок, але Бенксі кожен раз відмовлявся від цієї пропозиції.

Згідно з рішенням Відомства з інтелектуальної власності ЄС, графіті “Метальник квітів” знаходиться у вільному доступі й може бути використано безкоштовно через анонімність художника Бенксі.