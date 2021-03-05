Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
Бенксі опублікував відео під назвою Create Escape, яке показує процес створення муралу.
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Раніше на стіні колишньої в’язниці в британському місті Редінг, графства Беркшир, з’явився малюнок, на якому зображений в’язень — можливо, відомий письменник Оскар Вайльд — який лізе по мотузці, зробленій із простирадл, та прив’язаній до друкарської машинки.
Зазначається, що Оскар Вайлд відбував термін у цій в’язниці з 1895 по 1897 рік і створив там знамениту “Баладу Редінзької в’язниці”, в якій описав всю жорстокість пенітенціарної системи вікторіанських часів. Він був засуджений за гомосексуалізм після того, як розкрився його роман з лордом Альфредом Дугласом.
В’язниця покинута з 2013 року і була виставлена на продаж урядом у 2019 році. Однак угода з продажу будівлі зірвалася. Тепер активісти борються за те, щоб перетворити її на художній комплекс.
Припускається, що Бенксі також виступив на підтримку місцевої влади, яка хоче перетворити колишню в’язницю в культурний центр.
- Раніше повідомлялось, що новий витвір вуличного мистецтва в стилі невловимого графіті-художника Бенксі з’явився на будинку у Бристолі на вулиці Вейн. Графіті деякий час було прикритим, а вранці у четвер, 10 грудня, художник вирішив продемонструвати свою творчість суспільству.