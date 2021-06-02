Про це повідомляє видання TMZ.

В Офісі шерифа підтвердили, що рештки були поховані неподалік будинку Меган Маркл та принца Гаррі, який вони купили у червні минулого року. Моторошну знахідку виявили на територію сусідньої ділянки.

За даними видання, рештки знайшли працівники бригади ландшафтного дизайну, яких найняли сусіди Меган та Гаррі. Експерти припускають, що це давнє поховання молодого корінного жителя, можливо з племені чумашів.

Шериф підтвердив, що судові антропологи визначили приблизний вік цих решток. Зазначається, що кісткам понад 11 тисяч років.

Наразі представники герцогів відмовляються коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, з 1 квітня принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської сім’ї.

Після цього принц Гаррі та Меган Маркл придбали будинок в мальовничому приморському містечку Санта-Барбарі, який знаходиться приблизно в 100 милях на північ від Лос-Анджелеса.