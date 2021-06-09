Шведський актор Білл Скарсгард, який зіграв клоуна Пеннивайз в хоррор за романом Стівена Кінга "Воно", зніметься в бойовику "Джон Вік 4".

Про це повідомляє портал Collider.

Також в акторському складі вже є Кіану Рівз, співачка Рина Саваяма, Шамір Андерсон і Донні Йен. Які ролі дістануться артистам – поки невідомо.

Режисером фільму знову стане Чад Стахелскі – постановник перших трьох частин. Над сценарієм працювали Шей Хаттен і Майкл Фінч. Продюсери – Безіл Іваник, Еріка Лі та Луїза Роснер.

Вихід четвертої частини “Джона Віка” спочатку був запланований на 21 травня 2021 року, проте прем’єру пізніше перенесли на 27 травня 2022.

Останній фільм франшизи – “Джон Вік-3” – вийшов 3 прокат 3 2019 році. Він зібрав понад 326 млн доларів у світовому прокаті при бюджеті у 55 млн доларів.