Біллі Айліш на початку 2021 року випустить документальний фільм про себе

Про це пише Variety.

Режисером стрічки виступив Р. Дж. Катлер, відомий за фільмом “Вересневий номер”.

Зазначається, що хоча Айліш всього 18 років, над фільмом працювали кілька років. Зйомки охоплювали період створення альбому “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, а також тур співачки, який відбувся в жовтні 2019 року.

Прем’єра стрічки під назвою “Біллі Айліш: Світ трохи розмитий” відбудеться на Apple TV +.