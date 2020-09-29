Covid-19 Україна

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Біллі Айліш на початку 2021 року випустить документальний фільм про себе

Американська співачка Біллі Айлиш готує до випуску документальний фільм, що розповідає про неї. Він вийде в лютому 2021 року.

Вівторок, 29 вересня 2020, 12:29

Про це пише Variety.

Режисером стрічки виступив Р. Дж. Катлер, відомий за фільмом “Вересневий номер”.

Зазначається, що хоча Айліш всього 18 років, над фільмом працювали кілька років. Зйомки охоплювали період створення альбому “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, а також тур співачки, який відбувся в жовтні 2019 року.

Прем’єра стрічки під назвою “Біллі Айліш: Світ трохи розмитий” відбудеться на Apple TV +.

 

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“BILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY” – IN THEATERS AND ON APPLE TV+ IN FEBRUARY 2021

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Теги: Apple TV, Біллі Айліш, фільм

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