19-річна співачка Біллі Айліш перепросила за використання образливого для азійців слова в ролику 6-річної давнини.

Такий допис з’явився з її Instagram-історіях.

Впродовж останнього тижня в мережі активно розповсюджували відео з Біллі Айліш, які супроводжували звинуваченнями в расизмі.

Йдеться про відео, на якому Айліш підспівує пісні репера Tyler, the Creator “Fish” 2011 року, зокрема, повторює і слово “chinks”, яке використовується як образа щодо азійців. А також про ролик, на якому співачка перекручує слова, а її брат Фіннеас намагається копіювати акцент чорношкірих людей.

У звязку з поширенням роликів співачка вирішила перепросити за свою поведінку. Вона пояснила, що на момент запису ролика, де вона підспівує пісні репера Tyler, the Creator, значення вжитого ним словом просто не знала.

“Коли мені було 13 чи 14 років, було відео, де я вимовила слово з пісні, яке, про що я на той час не знала, було образливим терміном, використовуваним щодо членів азійської спільноти. Я шокована і збентежена, і хочу, аби ніколи не вимовляла це слово”, — написала співачка.

Артистка зазначила, що вперше почула це слово саме в цьому треку, що, однак, на її переконання, не виправдовує її.

Щодо іншого відео, на якому, як вважають користувачі соцмереж, співачка копіювала азійський акцент, Айліш переконує: на цьому відео вона бавилася і не намагалася нікого копіювати.

Співачка також наголосила, що не мала на меті образити будь-кого, зокрема, через ці старі відео.

“Я не тільки вірю, а й завжди наполегливо працювала, щоб використовувати свою платформу для боротьби за інклюзивність, доброту, терпимість, справедливість і рівність”, — наголосила вона.