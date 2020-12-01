Популярна співачка Біллі Айліш розповіла, що зробила своє перше татуювання цього року, але вона його нікому не покаже.

Про це вона сказала в інтерв’ю Vanity Fair.

Як і у більшості людей, очікування Біллі від цього року не виправдалися. У неї було лише три концерти під час турне, після чого її виступи були скасовані через пандемію коронавірусу.

Проте, є один план на 2020 рік, який не провалився. Торік в інтерв’ю виданню співачка зізналася, що хоче зробити татуювання.

“Я справді зробила тату. Але ви ніколи його не побачите. Я зробила те, про що говорила”, – розповіла Айліш в інтерв’ю цього року.

Крім того, співачка зазначила, що перебуваючи на ізоляції, вона разом зі своїм братом Фінеасом О’коннелом складали нові пісні. За цей час у них вийшло 16 треків.

“Я створювала і створювала речі, які, як мені здається, ніколи б не створила раніше”, – додала вона.

Вона також згадала, що використовувала вільний час, щоб активніше брати участь у політиці й бути присутньою на кількох протестах.

“Я дізналася набагато більше про те, як живуть люди, чого не знала раніше. Кліматична криза, соціальна несправедливість і все погане змусили мене думати інакше. Я ніколи не перестану боротися за всіх кольорових людей, які віддали свої життя через жорстокість поліції”, – зазначила Біллі.