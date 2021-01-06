Про це пише видання Hypebeast.

Будинок моди, яким в даний час керує креативний директор Даніель Лі, поки не зробив заяви про причини такого рішення.

Видання Business of Fashion справедливо відзначає зростаючу залежність моди від соціальних мереж як маркетингового інструменту і прямого каналу зв’язку з покупцями, особливо в розпал пандемії COVID-19. За останній рік багато хто з модних брендів адаптувалися і розширили свої стратегії в соціальних мережах, включаючи навіть такі швидко розвиваються платформи, як TikTok.

Але маркетинг в соціальних мережах не позбавлений недоліків.

У 2019 планувалося, що бренди витратять 8,5 мільйона доларів тільки на маркетинг за допомогою інфлюенсерів, але в звіті того ж року експерти компанії CHEQ і університету Балтімора порахували, в яку суму брендам обходяться фейкові інфлюенсери, а це 1 млрд доларів. У цьому ж звіті повідомлялося, що бренди в 2020 році бренди витратять на рекламу в соціальних мережах близько 10 мільярдів доларів.

У 2020 році також підвищився акцент на питаннях конфіденційності, пов’язаних з використанням платформами соціальних мереж особистої інформації. У грудні Федеральна торгова комісія США зажадала від дев’яти компаній, у тому числі TikTok ByteDance, Facebook, Snapchat і Twitter, пояснити, як вони відстежують, збирають і використовують дані користувачів.

Bottega Veneta є першим модним брендом, який позбувся своєї присутності в соціальних мережах. І це всього через кілька тижнів після того, як він представив свою колекцію “Весна-Літо” у цифровому форматі.

Примітно, що у самого Даніеля Лі ніколи не було акаунта в Instagram, і дизайнер кілька разів давав зрозуміти, що це не для нього.

В інтерв’ю Vogue в 2018 році Лі розповів про своє завдання підтримувати актуальність Bottega Veneta серед молодшої аудиторії, його подвійне ставлення до соціальних мереж було важко не помітити.

“Я просто думаю, що світ змінюється дуже швидко. Очевидно, я з зовсім іншого покоління. Я мілленіал. Для мене це не чужа територія. Я виріс в Інтернеті. Я знаю соціальні мережі; В деяких відносинах мені це подобається, в інших – ні . Це частина сучасної культури”, – сказав Даніель Лі.