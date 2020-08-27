Про це пише TMZ.

Пара була помічена на борту приватного літака, що прямував на південь Франції.

Згодом папараці сфотографували їх у французькому аеропорту Ле Бурже.

За яких обставин пара познайомилася поки невідомо. Але подейкують, що Потуральскі дуже схожа на Анджеліну Джолі.

За даними The Daily Mail, Ніколь родом з Бергкамена і має польське походження. Вона володіє п’ятьма мовами та живе на два міста: Берлін і Лос-Анджелес. Модельною кар’єрою Ніколь займається близько десяти років. За цей час вона з’являлася на обкладинках Elle, Cosmopolitan та інших журналів, а також брала участь у безлічі показах.

Перш ніж у 13 років в паризькому Діснейленді Ніколь знайшов модельний скаут і запропонував роботу, вона хотіла стати морським біологом. У Потуральскі є син Еміль.