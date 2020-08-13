Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Так, Disney перейменувала студію 20th Century Fox Television на 20th Television, прибравши з назви знакові слова Century і Fox.

Це сталося після того, як у січні цього року Disney зробила те ж саме з кіностудіями 20th Century Fox і Fox Searchlight, які стали називатися 20th Century Studios і Searchlight Pictures.

Крім того, компанія також перейменувала свої інші телевізійні студії, в тому числі об’єднала ABC Studios та ABC Signature Studios в ABC Signature.

“Нові назви та логотипи наших студій знаменують новий день для ABC Signature, 20th Television і Touchstone Television, віддаючи данину поваги їх багатій історії і творчій силі The Walt Disney Company”, – зазначив президент телевізійного напряму Disney Крейг Ханегс.

Зазначимо, що відмова від бренду Fox пов’язана з тим, що Fox Corporation – решта оригінального бренду – все ще існує та керує такими компаніями, як Fox News, Fox Sports і телеканал Fox, які не були продані Disney.