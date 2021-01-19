Про це повідомляє Hypebeast.
Позов був поданий 15 січня о Верховний суд округу Лос-Анджелес.
Стверджується, що стажист порушив їх угоду про нерозголошення, розмістивши конфіденційні фото нової колекції Yeezy в Instagram і відмовився їх видаляти.
Тепер бренд Веста вимагає від Інвардса відшкодування заздалегідь оцінених збитків у розмірі $500 тисяч.
У компанії також вважають, що стажист “діє зловмисно”, тому вимагають додаткових штрафних санкцій та судової заборони розміщувати аналогічні фото в майбутньому.
- Раніше Yeezy анонсував нові кросівки Foam Runner. Новинка традиційно не залишила користувачів Мережі байдужими, а декого навіть злякала.