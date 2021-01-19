Бренд Каньє Веста Yeezy подав до суду на стажиста Раяна Інвардса за порушення умов контракту.

Про це повідомляє Hypebeast.

Позов був поданий 15 січня о Верховний суд округу Лос-Анджелес.

Стверджується, що стажист порушив їх угоду про нерозголошення, розмістивши конфіденційні фото нової колекції Yeezy в Instagram і відмовився їх видаляти.

Тепер бренд Веста вимагає від Інвардса відшкодування заздалегідь оцінених збитків у розмірі $500 тисяч.

У компанії також вважають, що стажист “діє зловмисно”, тому вимагають додаткових штрафних санкцій та судової заборони розміщувати аналогічні фото в майбутньому.