Французький модний бренд Saint Laurent з 2022 року відмовиться від хутра при створенні колекцій одягу.

Про це повідомляє BBC.

Окрім Saint Laurent, від хутра в осінніх колекціях відмовився бренд Brioni.

В організації “За етичне поводження з тваринами” привітали таке рішення бренду, назвавши його результатом “багаторічних поштовхів”.

“Ніхто, хто має серце, не носитиме хутро. Жоден розумний дизайнер не торкнеться його. Будь-який модний дім, який продаватиме одяг з хутром навіть у 2021 році — ганьба”, – заявили в організації.

Важливо зазначити, що Saint Laurent та Brioni – останні бренди в компанії Kering, які відмовилися використовувати хутро. Бренди Gucci, Balenciaga, Bottega Venata та Alexander McQueen вже давно хутро не використовують.

Тепер в організації закликають бренд Louis Vuitton наслідувати приклад Saint Laurent й відмовитися від хутра.

“Чому Louis Vuitton досі використовує у своїх колекціях шкіру замучених тварин?”, – заявили в Peta.

У відповідь в Louis Vuitton зауважили, що їх вироби з хутра виготовляються “у найетичніший та найвідповідальніший спосіб”. До того ж компанія пообіцяла не використовували хутро тварин, які вимирають.