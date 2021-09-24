Про це повідомляє BBC.
Окрім Saint Laurent, від хутра в осінніх колекціях відмовився бренд Brioni.
В організації “За етичне поводження з тваринами” привітали таке рішення бренду, назвавши його результатом “багаторічних поштовхів”.
“Ніхто, хто має серце, не носитиме хутро. Жоден розумний дизайнер не торкнеться його. Будь-який модний дім, який продаватиме одяг з хутром навіть у 2021 році — ганьба”, – заявили в організації.
Важливо зазначити, що Saint Laurent та Brioni – останні бренди в компанії Kering, які відмовилися використовувати хутро. Бренди Gucci, Balenciaga, Bottega Venata та Alexander McQueen вже давно хутро не використовують.
Тепер в організації закликають бренд Louis Vuitton наслідувати приклад Saint Laurent й відмовитися від хутра.
“Чому Louis Vuitton досі використовує у своїх колекціях шкіру замучених тварин?”, – заявили в Peta.
У відповідь в Louis Vuitton зауважили, що їх вироби з хутра виготовляються “у найетичніший та найвідповідальніший спосіб”. До того ж компанія пообіцяла не використовували хутро тварин, які вимирають.
- Син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем – Ромео – став обличчям бренду Saint Laurent.