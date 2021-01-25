Про це пише Variety.

Сценаристкою і шоураннеркою серіалу виступить Сюзанна Грант ( “Ерін Брокович”), а одним з продюсерів – Джейсон Бейтман ( “Озарк”).

Сюжет розгортається в 1960-х роках – молода мати Елізабет дуже хоче стати науковицею, але відчуває тиск патріархального суспільства. Вона влаштовується на роботу в телевізійне кулінарне шоу і починає наставляти жінок і чоловіків, при цьому паралельно намагається домогтися успіху в науці.

Робота в шоу Apple – одна з небагатьох телевізійних ролей, які Ларсон зіграла за свою кар’єру. Раніше вона знімалася в таких шоу, як “Сполучені Штати Тари” і “Виховання тата”. Крім головної ролі в “Капітані Марвел”, Ларсон також відома своєю роллю, що отримала “Оскар” і “Золотий глобус” у фільмі 2015 року “Кімната”.

Проект “Уроки хімії” заснований на однойменній книзі Бонні Гармус, яка, як і серіал, повинна вийти навесні 2022 року.