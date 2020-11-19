З джерел, близьких до британської королівської сім'ї, стало відомо, що деякі її члени незадоволені тільки що вийшли четвертим сезоном серіалу Netflix "Корона". Вся справа в тому, що в серіалі в непривабливому світлі зображений шлюб принца Чарльза (Джош О'Коннор) і Дайани Спенсер (Емма Коррін).

Про це пише видання The Times of London.

Королівський біограф Пенні Джунор в коментарі виданню The Times of London заявив, що Чарльз буде “неймовірно засмучений” четвертим сезоном через сцени, де двоюрідний дідусь Чарльза, лорд Маунтбеттен (Чарльз Денс), говорить, що королівська сім’я розчарована відносинами Чарльза з Каміллою Паркер -Боулз (Емеральд Феннелл).

Джунор вважає, що в серіалі Чарльза і Камілу зобразили в “жорстокому і несправедливому світі”.

Як пише видання Indiewire, довірені особи принца Чарльза звинуватили 4-й сезон серіалу “Корона” в “затягуванні подій, які відбулися в дуже важкі часи 25 або 30 років тому, не замислюючись про чиїхось почуттях”.

“Це неправильно і несправедливо, особливо коли так багато речей не є правдою. Це тролінг з голлівудським бюджетом”, – сказав один з представників принца Чарльза.

The Mail on Sunday також повідомляє, що принц Вільям нібито незадоволений тим, в якому світі зобразили його сім’ю. Близький до герцога Кембріджського друг сказав, що Вільям засмучений тим, що “його батьків експлуатують і представляють в хибному світлі – такий собі легкий спосіб заробляти гроші”.

У серіалі Netflix Чарльз словесно ображає Діану, а Діана конфліктує з Чарльзом на їх весільній репетиції – причина – стосунки з Каміллою.

Четвертий сезон “Корони” вийшов на Netflix 15 листопада, в ньому знялися Джилліан Андерсон, Емма Коррін, Олівія Колман і Хелена Бонем-Картер. Подивитися трейлер сезону можна тут. Також зараз можна відвідати онлайн-виставку Бруклінського музею, присвячену костюмах з серіалів “Корона” і “Хід королеви”.