Ролик опубліковано на YouYube-каналі сервісу.

Серіал “Корона” – це історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II. Творцем і сценаристом телешоу виступає Пітер Морган, а виробництвом займаються компанії Left Bank Pictures і Sony Pictures Television.

Четвертий сезон покаже події періоду 1980-х років. У ньому з’являться кілька нових персонажів, в тому числі Маргарет Тетчер (Джилліан Андерсон) і принцеса Діана (Емма Коррін).

У трейлері Тетчер спілкується з королевою Єлизаветою II (Олівія Колман). Також анонс показує зародження відносин принца Чарльза і принцеси Діани.

Четвертий сезон “Корони” вийде на Netflix 15 листопада.