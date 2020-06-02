Британський Vogue на обкладинці липневого номера розмістив простих працівників, які борються з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті видання.

Так, новий номер Vogue вийде з трьома обкладинками. На них зображені 24-річна акушерка зі Східного Лондона Рейчел Міллар, водійка метро Наргіс Хорсфорд і 21-річна касирка супермаркету на Кінг Крос Аниса Омар.

Крім того, в журналі буде опубліковано 20-сторінкове портфоліо людей, які виконували свою роботу в розпал епідемії.

“Протягом 10 днів фотограф Джеймі Хоуксворт, озброєний не більше ніж фотоапаратом, велосипедом і маскою для обличчя, подорожував столицею, щоб показати на відповідній соціальній відстані тих, чия хоробрість або проста прихильність, допомогла дуже багатьом”, – зазначили в журналі.

Серед них – власники магазинів, працівники пошти, медсестри, прибиральники, епідеміологи, опікуни, вчителі, водії автівок швидкої допомоги та волонтери.