Про це повідомляється на сайті видання.
Так, новий номер Vogue вийде з трьома обкладинками. На них зображені 24-річна акушерка зі Східного Лондона Рейчел Міллар, водійка метро Наргіс Хорсфорд і 21-річна касирка супермаркету на Кінг Крос Аниса Омар.
Крім того, в журналі буде опубліковано 20-сторінкове портфоліо людей, які виконували свою роботу в розпал епідемії.
“Протягом 10 днів фотограф Джеймі Хоуксворт, озброєний не більше ніж фотоапаратом, велосипедом і маскою для обличчя, подорожував столицею, щоб показати на відповідній соціальній відстані тих, чия хоробрість або проста прихильність, допомогла дуже багатьом”, – зазначили в журналі.
Серед них – власники магазинів, працівники пошти, медсестри, прибиральники, епідеміологи, опікуни, вчителі, водії автівок швидкої допомоги та волонтери.
- Квітневий номер італійського видання найстарішого журналу про моду Vogue вийшов з білою обкладинкою.