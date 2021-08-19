Про це пише видання Page Six.

Так, ведучі популярного каналу про життя Брітні “Toxic: The Britney Spears Story” Тесс Баркер і Бебс Грей знайшли бухгалтерський звіт, в якому виявили платіж на суму 9 150 доларів від 1 жовтня 2012 року.

У призначенні документа зазначено: “консультація про розірвання шлюбу”.

Баркер і Грей стверджують, що оплата записана як “судові витрати опікуна” і була виплачена сімейному адвокатові з Беверлі-Хіллз, на ім’я Олександра Лейхтер.

“Я припускаю, що це були юридичні послуги, які були надані безпосередньо для [Спірс], а не для інших. Розірвання шлюбу означає тільки одне — розлучення”, – заявили вони.

Зазначимо, що у 2012 році Брітні Спірс була заручена з Джейсоном Тревіком. Вони почали зустрічатися у 2009-му, коли Тревік був її агентом. У 2010-му він пішов у відставку, щоб уникнути конфлікту інтересів.

У 2011-му пара побралася, після чого наречений співачки став співхранителем її особистих справ нарівні з її батьком Джеймі. Після того як Спірс і Тревік оголосили про розрив у січні 2013 року, він пішов з поста її соконсерватора.