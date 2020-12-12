Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

“Я так хвилююся перед тим, як почую вашу думку про нашу спільну пісню. Ви також можете послухати Glory Deluxe тепер всюди, враховуючи трек Swimming in the Stars і ремікс на трек Mood Ring. Любов, яку ви, друзі, проявили до цього альбому, була просто приголомшливою! Я не можу в це повірити! Сподіваюся, це принесе вам радість”, – написала співачка.

Шанувальникам сподобалася нова композиція зірки у колаборації з Backstreet Boys. Вони поспішили засипати компліментами Брітні у коментарях.