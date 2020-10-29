Про це повідомляє американський телеканал CNN.
21 жовтня Кім Кардашьян виповнилося 40 років.
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40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD
— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020
“Я здивувала своїх близьких поїздкою на приватний острів, де ми змогли ненадовго вдати, що все нормально”, – написала вона, маючи на увазі пандемію коронавірусу в світі.
За словами Кардашьян, вона просила всіх гостей два тижні дотримуватися карантину і кілька разів здати тести на коронавірус.
“До COVID-19 я не замислювалася, яка це розкіш, – подорожувати і просто бути з родиною і друзями в безпечному місці”, – поділилася вона.
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40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. For my birthday this year, I couldn’t think of a better way to spend it than with some of the people who have helped shaped me into the woman I am today. Before COVID, I don’t think any of us truly appreciated what a simple luxury it was to be able to travel and be together with family and friends in a safe environment. After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40
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Now that I have your attention…this a reminder to VOTE. 6 days.
На острові іменинниця в компанії друзів танцювали, катались на велосипедах, купалися з китами, плавали на каяках і дивилися кіно ввечері на пляжі.
“Я розумію, що для більшості ці радості сьогодні недоступні. Життя знову нагадало мені, наскільки привілейоване існування я веду”, – написала вона.
Але реакція користувачів Мережі на таку витівку Кім виявилася неоднозначною. Одні хвалили її за відвертість, а інші звинуватили в тому, що вона порушує встановлені протиепідемічні правила.
“Багаті відчувають себе нормально на приватному острові, а нормальні не можуть відсвяткувати як годиться День Подяки і Різдво”, – написав один з користувачів.
“Ситуація з коронавірусів гірша, ніж будь-коли. Хтось йде в благодійну їдальню, а хтось на приватний острів”, – написав британський музикант Пітер Фремптон, назвавши Кардашьян байдужою.
After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time pic.twitter.com/aaUZKhmqFC
— sophie thompson (@sophxthompson) October 27, 2020
Журналісту Ронаном Ферроу вечірка Кардашьян нагадала картину Босха. Цей художник часто зображав “картини пекла”.
After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/iIM232lhnI
— Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 28, 2020
Деякі засудили зірку не за те, що вона влаштувала собі свято, а за те, що похвалилася цим.
“Ну добре, організувала вечірку, але розповідати про неї у соцмережах, коли світ страждає – низько”, – написала письменниця Дженна Квіглі.
“Кім Кардашьян мало мати стільки грошей, щоб задовольнити будь-яке бажання. Хочеться всім про це повідомити”, – зауважила музичний критик Ів Барлоу.
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