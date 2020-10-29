Про це повідомляє американський телеканал CNN.

21 жовтня Кім Кардашьян виповнилося 40 років.

 

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This is 40!

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Я здивувала своїх близьких поїздкою на приватний острів, де ми змогли ненадовго вдати, що все нормально”, – написала вона, маючи на увазі пандемію коронавірусу в світі.

За словами Кардашьян, вона просила всіх гостей два тижні дотримуватися карантину і кілька разів здати тести на коронавірус.

“До COVID-19 я не замислювалася, яка це розкіш, – подорожувати і просто бути з родиною і друзями в безпечному місці”, – поділилася вона.

 

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40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. For my birthday this year, I couldn’t think of a better way to spend it than with some of the people who have helped shaped me into the woman I am today. Before COVID, I don’t think any of us truly appreciated what a simple luxury it was to be able to travel and be together with family and friends in a safe environment. After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

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☀️ Girls just wanna have sun ☀️

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

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Now that I have your attention…this a reminder to VOTE. 6 days.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

На острові іменинниця в компанії друзів танцювали, катались на велосипедах, купалися з китами, плавали на каяках і дивилися кіно ввечері на пляжі.

“Я розумію, що для більшості ці радості сьогодні недоступні. Життя знову нагадало мені, наскільки привілейоване існування я веду”, – написала вона.

Але реакція користувачів Мережі на таку витівку Кім виявилася неоднозначною. Одні хвалили її за відвертість, а інші звинуватили в тому, що вона порушує встановлені протиепідемічні правила.

“Багаті відчувають себе нормально на приватному острові, а нормальні не можуть відсвяткувати як годиться День Подяки і Різдво”, – написав один з користувачів.

“Ситуація з коронавірусів гірша, ніж будь-коли. Хтось йде в благодійну їдальню, а хтось на приватний острів”, – написав британський музикант Пітер Фремптон, назвавши Кардашьян байдужою.

Журналісту Ронаном Ферроу вечірка Кардашьян нагадала картину Босха. Цей художник часто зображав “картини пекла”.

Деякі засудили зірку не за те, що вона влаштувала собі свято, а за те, що похвалилася цим.

“Ну добре, організувала вечірку, але розповідати про неї у соцмережах, коли світ страждає – низько”, – написала письменниця Дженна Квіглі.

“Кім Кардашьян мало мати стільки грошей, щоб задовольнити будь-яке бажання. Хочеться всім про це повідомити”, – зауважила музичний критик Ів Барлоу.