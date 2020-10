Про це повідомляє американський телеканал CNN.

21 жовтня Кім Кардашьян виповнилося 40 років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is 40! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Окт 2020 в 7:39 PDT

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

“Я здивувала своїх близьких поїздкою на приватний острів, де ми змогли ненадовго вдати, що все нормально”, – написала вона, маючи на увазі пандемію коронавірусу в світі.

За словами Кардашьян, вона просила всіх гостей два тижні дотримуватися карантину і кілька разів здати тести на коронавірус.

“До COVID-19 я не замислювалася, яка це розкіш, – подорожувати і просто бути з родиною і друзями в безпечному місці”, – поділилася вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☀️ Girls just wanna have sun ☀️ Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Окт 2020 в 6:44 PDT

На острові іменинниця в компанії друзів танцювали, катались на велосипедах, купалися з китами, плавали на каяках і дивилися кіно ввечері на пляжі.

“Я розумію, що для більшості ці радості сьогодні недоступні. Життя знову нагадало мені, наскільки привілейоване існування я веду”, – написала вона.

Але реакція користувачів Мережі на таку витівку Кім виявилася неоднозначною. Одні хвалили її за відвертість, а інші звинуватили в тому, що вона порушує встановлені протиепідемічні правила.

“Багаті відчувають себе нормально на приватному острові, а нормальні не можуть відсвяткувати як годиться День Подяки і Різдво”, – написав один з користувачів.

“Ситуація з коронавірусів гірша, ніж будь-коли. Хтось йде в благодійну їдальню, а хтось на приватний острів”, – написав британський музикант Пітер Фремптон, назвавши Кардашьян байдужою.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time pic.twitter.com/aaUZKhmqFC — sophie thompson (@sophxthompson) October 27, 2020

Журналісту Ронаном Ферроу вечірка Кардашьян нагадала картину Босха. Цей художник часто зображав “картини пекла”.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/iIM232lhnI — Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 28, 2020

Деякі засудили зірку не за те, що вона влаштувала собі свято, а за те, що похвалилася цим.

“Ну добре, організувала вечірку, але розповідати про неї у соцмережах, коли світ страждає – низько”, – написала письменниця Дженна Квіглі.

“Кім Кардашьян мало мати стільки грошей, щоб задовольнити будь-яке бажання. Хочеться всім про це повідомити”, – зауважила музичний критик Ів Барлоу.