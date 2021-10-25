Будівля, в якій фільмували стрічки жахів "Кошмар на вулиці В'язів", виставлена на продаж за понад 3 млн доларів.

Про це повідомляє видання Dazed.

За сюжетом стрічки у цьому будинку нібито під номером 1428 на вулиці В’язів в Спрингвуд, Огайо мешкала головна героїня стрічки Ненсі Томпсон.

Утім насправді цей двоповерховий будинок на три спальні розташований в голівудському районі Лос-Анджелеса, на Сполдинг сквер.

Дім побудований в голландському колоніальному стилі у 1919 році. На прилеглій території також міститься гостьовий будинок і басейн.

Загальна вартість маєтку — 3,25 млн доларів. Представник компанії з нерухомості Дуглас Елліман каже, шо цей район популярний серед туристів і упізнаваний фасад дому є “культовим” місцем.

Утім він переконує, що сам будинок не асоціюється із жахами, що відбувалися у стрічці.

“Зв’язок з фільмом припиняється, щойно ви проходите через парадні двері. Всередині це красивий простір в традиційному стилі з сучасними нотками”, — каже він.

Крім того, в середині 2000-х років в будинку зробили ремонт із залученням неназваного англійського дизайнера.

З 2013 року маєтком володіла режисерка фільму “Шахрайки з Волл-стріт” Лорен Скафарія.