Нова колекція Kylie Cosmetics до Гелловіну натхнена фільмом жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Засновниця бренду Кайлі Дженнер анонсувала її яскравою фотосесією.

Відповідні фото опубліковано на її сторінці в Instagram.

Кайлі повідомила, що нова колекція косметики MY KYLIE X NIGHTMARE ON ELM STREET вийде завтра, 13 жовтня.

На фото з допису, присвяченого анонсу нової колекції, можна побачити саму Кайлі — оголену та намазану штучною кров’ю на тлі білих занавісок.

Вона також ознайомила прихильників з майбутніми продуктами на сторінці бренду. Там можна побачити палетки тіней для повік та засоби для губ і щік, а також інші кадри з Кайлі, присвячені новій колекції.