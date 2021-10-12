Відповідні фото опубліковано на її сторінці в Instagram.
Кайлі повідомила, що нова колекція косметики MY KYLIE X NIGHTMARE ON ELM STREET вийде завтра, 13 жовтня.
На фото з допису, присвяченого анонсу нової колекції, можна побачити саму Кайлі — оголену та намазану штучною кров’ю на тлі білих занавісок.
Вона також ознайомила прихильників з майбутніми продуктами на сторінці бренду. Там можна побачити палетки тіней для повік та засоби для губ і щік, а також інші кадри з Кайлі, присвячені новій колекції.
- Раніше Кайлі Дженнер показала проморолик до цієї колекції, знятий українською фотографкою та режисеркою Сашею Самсоновою.