Про це пише Evening Standard.

Джин можна придбати в будь-якому магазині Royal Collection Trust за ціною 40 фунтів за пляшку об’ємом 0,7 л. Його міцність становить 42 %. Також він буде подаватися на всіх майбутніх офіційних заходах в палаці.

Напій, який містить цитрусові і трав’яні ноти, зроблений з 12 рослинних компонентів, серед яких лимонна вербена, ягоди глоду, лавровий лист і листя шовковиці. Чимало з інгредієнтів були зібрані безпосередньо в саду Букінгемського палацу.

Пляшка для джина виготовлена з прозорого бірюзового скла і має золоту пробку. Вона також прикрашена короною і кільцем квітів, які переплетені в вигадливе золоте декоративне коло.

Вживати джин рекомендують з льодом і лимоном.