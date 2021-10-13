Італійський бренд C.P. Company обрав adidas Spezial свої партером, щоб відзначити 50-річчя свого італійського лейбла. Разом вони запустили спільну капсулу.

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Бренди об’єднали свої зусилля, аби відсвяткувати 50-річний ювілей італійського бренду C.P. Company. Разом вони, натхненні естетикою 1970-х років та італійським стилем, запустили капсулу з двох речей: кросівок Italia SPZ та оновленої куртки adidas Haslingden.

Основа кросівок Italia SPZL – біла шкіра з замшевим носком. Взуття оздоблене трьома зубчастими смужками зеленого кольору. Також можна побачити золотисті тиснення – спільний брендинг, що розташовується на зеленому язику та бічній стороні. Довершує кросівки зелена підошва та червона проміжна смужка.

Дизайнер Гері Аспден, який співпрацює з Adidas ще з 90-років сказав, що кросівки Italia SPZL “поєднують в собі одні з найкращих елементів добірки версій вінтажного adidas Італії”.

Він також пояснив, що ідея взуття полягала у тому, щоб дати зрозуміти – вони й в майбутньому не втратять своє актуальності.

Кросівки Italia SPZL доповнює оновлена куртка Haslingden з вінтажним камуфляжем. Повну капсулу презентував на собі англійський футболіст, захисник збірної Англії та клубу “Манчестер Юнайтед” Люк Шоу.

Гері Аспден також розповів про упакування кросівок. Дизайнер зазначив, що йому подобається використання синіх коробок для більшості продуктів adidas Spezial, оскільки для нього це частина “історії та спадщини Adidas”. Для того, щоб відмовити від класичного пакування, за словами Аспдена, має бути вагома причина. Так, вийнятком став вихід Italia SPZL.

“Ми хотіли знайти спосіб продати їх (кросівок, – ред.) за допомогою камуфляжної куртки Haslingden, яка не вплине на загальний вигляд взуття. Очевидним кроком було б використання камуфляжних підошов. Але на цьому це перетнуло б межу. Не було куди включити камуфляж, конкретно до цього силуету, аби якимось чином не розбавити справжній вигляд взуття. Тому ми вирішили використати камуфляж, як повний принт на коробці”, – пояснив дизайнер.

Продажі колекції розпочнуться 14 жовтня.