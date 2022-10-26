Про це повідомили у Twitter-акаунті гри The Witcher.
Проєкт розробляє польська студія Fool’s Theory. У команді є колишні співробітники CD Projekt Red, які працювали над минулими іграми The Witcher. CDPR здійснює повний творчий нагляд над процесом.
На офіційному сайті “Відьмака” розробники додали, що The Witcher Remake це “рімейк гри, з якої все почалося”. Поки що вона знаходиться на ранній стадії.
Видавець заявив, що проєктом під кодовою назвою Canis Majoris якраз є The Witcher Remake. На початку жовтня CD Projekt Red повідомляли, що проєкт стане повноцінною грою про відьмака, відокремреної від нової саги.
Компанія попросила фанатів набратися терпіння. Поки що вони не планують надавати додаткової інформації.
- У зв’язку з тим, що фінал першого сезону серіалу “Дім Дракона” нарешті вийшов, шанувальники хочуть знати, що буде далі з серіалом HBO. Перший епізод “Дому Дракона” встановив рекорд за кількістю глядачів на HBO як найпопулярніша прем’єра за весь час у мережі. Тож незабаром після того, як цей епізод було знято, підтверджено знімання другого сезону.