Студія CD Projekt Red оголосила про розробку The Witcher Remake. Гру анонсовано на рушії Unreal Engine, який розробляє та підтримує компанія Epic Games.

Про це повідомили у Twitter-акаунті гри The Witcher.

Проєкт розробляє польська студія Fool’s Theory. У команді є колишні співробітники CD Projekt Red, які працювали над минулими іграми The Witcher. CDPR здійснює повний творчий нагляд над процесом.

На офіційному сайті “Відьмака” розробники додали, що The Witcher Remake це “рімейк гри, з якої все почалося”. Поки що вона знаходиться на ранній стадії.

Видавець заявив, що проєктом під кодовою назвою Canis Majoris якраз є The Witcher Remake. На початку жовтня CD Projekt Red повідомляли, що проєкт стане повноцінною грою про відьмака, відокремреної від нової саги.

Компанія попросила фанатів набратися терпіння. Поки що вони не планують надавати додаткової інформації.