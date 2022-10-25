У зв’язку з тим, що фінал першого сезону серіалу "Дім Дракона" нарешті вийшов, шанувальники хочуть знати, що буде далі з серіалом HBO. Перший епізод "Дому Дракона" встановив рекорд за кількістю глядачів на HBO як найпопулярніша прем’єра за весь час у мережі. Тож незабаром після того, як цей епізод було знято, підтверджено знімання другого сезону.

Про це пише Ladbible.

HBO заявив, що “розчарований” витоком фінальної частини “Дому Дракона”, назвавши це “незаконною дією”, яка вплинула на враження від перегляду “відданими шанувальниками” шоу.

Приквел “Ігри престолів” добігає кінця своїм 10-м та останнім епізодом сезону, сповненого драконами та кровопролиттям.

“Ми дуже раді продовжувати втілювати в життя епічну сагу про Дім Таргарієнів у другому сезоні”, — підтвердила віце-президентка HBO Франческа Орсі.

Однак у наступному випуску планується внести деякі зміни, а співавтор шоу Мігель Сапочник залишить свою посаду.

“Працювати у всесвіті “Престолів” протягом останніх кількох років було честю та привілеєм”, — зазначив він у заяві The Hollywood Reporter. — Звичайно, я бажаю [співавтору Райану] Кондалу та його команді успіхів і всього найкращого у другому сезоні та надалі”.

Хоча дата виходу другого сезону ще не оголошена, є новини щодо термінів зйомок.

Іспанська газета HOY повідомила, що виробництво HBO повернеться в Касерес, де базується Королівська Гавань, для зйомок на початку 2023 року.

Раян Кондал підтвердив Variety, що зйомки серіалу планується розпочати приблизно в цей час, і не виключив вихід у 2023 році, однак це малоймовірно.

Довідка. “Дім Дракона – приквел “Гри престолів”, сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року “Вогонь і кров”. У ньому розповідають про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Приквел “Гри престолів” став найпопулярнішою прем’єрою за всю історію HBO. Перший епізод серіалу “Дім Дракона” переглянули майже 10 мільйонів глядачів.