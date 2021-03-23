Про це повідомляє Deadline.

Представляти категорії номінацій будуть різні зірки шоу-бізнесу. Продюсери сподіваються, що запрошеним на захід все-таки вдасться прийти, незважаючи на обмеження, введені через епідемію коронавірусу.

Крім того, більшу частину шоу планують провести на залізничному об’єкті Union Station у центрі Лос-Анджелеса. За словами організаторів, там достатньо місця для того, щоб гості та їх близькі могли дотримуватися соціальної дистанції.

При цьому театр “Долбі” теж залучають до програми.

Вручення премії “Оскар” відбудеться в ніч з 25 на 26 квітня 2021 року. Додамо, що це буде третій рік поспіль, коли церемонія буде проведена без ведучого.

Так, у 2019 році церемонія пройшла без ведучого. Ним спочатку повинен був стати комік Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу, пов’язаного з його старими твітами, що ображають представників ЛГБТ. У підсумку основний акцент церемонії був зроблений на знаменитостях, які вручали нагороди.

До цього єдиний раз церемонія проводилася без ведучого в 1989 році.