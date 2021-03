Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Премія “Золотий глобус” вважається другою за престижністю після “Оскара”.

Нагороду за кращий драматичний серіал отримала історична драма про правління британської королеви Єлизавети II “Корона”.

Congratulations to The Crown (@TheCrownNetflix) – Best Television Series – Drama. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/lmcZxcwFzi

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021