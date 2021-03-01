У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок, 1 березня, відбулася церемонія вручення нагород "Золотого глобуса". Через пандемію коронавірусу церемонія проходила онлайн.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Премія “Золотий глобус” вважається другою за престижністю після “Оскара”.

Нагороду за кращий драматичний серіал отримала історична драма про правління британської королеви Єлизавети II “Корона”.

Ведучими “Золотого глобуса” були Тіна Фей і Емі Барнс – зірки телепрограми Saturday Night Live на NBC.

Аудиторії в залі не було.

Нагороди вручали кілька запрошених акторів, серед них: Рене Зеллвегер, Хоакін Фенікс, Сальма Хайек, Джеймі Лі Кертіс, Синтія Еріво, Лора Дерн та інші.

Варто зазначити, що обидві провідні вели церемонію з різних міст – Фей з Нью-Йорка, а Барнс була в Лос-Анджелесі.

Режисер і сценарист Хлоя Чжао виглядала приголомшеною, коли Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс назвали її найкращим режисером за фільм “Країна кочівників”. Чжао – тільки друга жінка, яка перемогла в цій категорії за 78-річну історію нагородження.

Картина “Країна кочівників” також отримала нагороду як кращий драматичний фільм.

Серед тих, хто оголошував номінантів була і британська актриса Синтія Еріво в неоново-зеленій сукні.

Джексон Лі і Сетчел Лі – діти кінорежисера Спайка Лі – також були серед ведучих, як і ізраїльська актриса “Чудо-жінка” Галь Гадот.

83-річна ветеран Голлівуду Джейн Фонда отримала Премію Сесіла Б. Де Мілля за важливі досягнення.

Британський актор Джон Бойега отримав телевізійну нагороду за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі “Маленька сокира”.

Емма Коррін отримала нагороду за кращу роль актриси в драматичному телесеріалі за роль принцеси Діани у фільмі “Корона”.

Як виглядали зірки на червоній доріжці:

Сінтія Еріво

Аманда Сайфред

Джош О’Коннор

Ден Леві

Кейлі Куоко

Розамунд Пайк

Тіффані Геддіш