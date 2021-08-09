У Сингапурі через 13 місяців інтенсивної терапії виписали дитину, яка народилася передчасно та важила всього 212 грамів. Її вважають найменшим у світі немовлям.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Вонг Мей Лін народила дівчинку 9 червня 2020 року, коли була лише на 25 тижні вагітності. Зазвичай пологи відбуваються на 39-40 тижнях.

Дівчинка Квек Ю Сюань важила всього 212 г, а зріст 24 см.

Відповідно до реєстру найкрихітніших немовлят Університету Айови, попередньою рекордсменкою була американка, яка важила 245 г при народженні в 2018 році.

Мати Ю Сюань народила її в результаті екстреного кесаревого розтину на чотири місяці раніше. Жінці поставили діагноз прееклампсія – небезпечно високий кров’яний тиск, що може зашкодити життєво важливим органам і бути фатальним для матері і дитини.

Ю Сюань тепер важить 6,3 кг.

За даними Національної університетської лікарні Сингапуру (NUH), у дівчинки був “мізерний шанс на виживання”.

Лікарі запевняють, що зараз дівчинка досить добре себе почуває, щоб її виписали.

Ю Сюань все ще страждає хронічним захворюванням легенів, але з часом їй стане краще.