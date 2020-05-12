Через коронавірус припинилися зйомки найстарішого мультсеріалу у світі

В Японії через коронавірус припинили зйомки найстарішого мультсеріалу у світі, який виходить з 1969 року.

Про це пише The Verge.

В найближчому часі нові епізоди мультсеріалу Sazae-san не виходитимуть. Телеканал Fuji TV повторно транслюватиме старі випуски.

Sazae-san заснований на манзі Матіко Хасегави. Головна героїня серіалу – домогосподарка Садзае Ісоно, що живе традиційним сімейним життям японської жінки і щодня стикається з труднощами і випробуваннями.

На цей час вийшло більше ніж 2 500 епізодів.

Зазначається, що старі випуски будуть транслювати вперше з 1975 року, коли в Японії сталася економічна криза.