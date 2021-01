Про це повідомляють #Букви

Шанувальники згадали сімнадцятий епізод одинадцятого сезону “Bart to the Future”, який вийшов у травні 2000 року.

У ньому доросла Ліза Сімпсон стає першою жінкою-президенткою Сполучених Штатів.

Звісно, Гарріс президенткою не стала, хоча на початку перегонів прагнула бути кандидатом від Демократичної партії, допоки не знялася на користь Джо Байдена. Однак були певні деталі, які змушують людей повірити в “пророцтво”.

Зокрема, Ліза в епізоді змінила на посаді Дональда Трампа (його обрання — ще одне відоме “пророцтво” серіалу).

Також Ліза була вдягнена у вбрання яскравого фіолетового кольору та перлове намисто.

Для дня інавгурація Гарріс обрала сукню та пальто такого ж кольору, зшиті на замовлення американським дизайнером Крістофером Джоном Роджерсом. Образ також був доповнений перловим намистом.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it 😁 pic.twitter.com/82yTgsu09o

The Simpsons have done it once again. I think it is safe to say Lisa Simpson predicted Kamala Harris's inauguration outfit. pic.twitter.com/9UY6zMUN9c

— Sam Adékunle (@samoflagos) January 21, 2021