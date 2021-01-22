Про це повідомляють #Букви

Шанувальники згадали сімнадцятий епізод одинадцятого сезону “Bart to the Future”, який вийшов у травні 2000 року.

У ньому доросла Ліза Сімпсон стає першою жінкою-президенткою Сполучених Штатів.

Звісно, Гарріс президенткою не стала, хоча на початку перегонів прагнула бути кандидатом від Демократичної партії, допоки не знялася на користь Джо Байдена. Однак були певні   деталі, які змушують людей повірити в “пророцтво”.

Зокрема, Ліза в епізоді змінила на посаді Дональда Трампа (його обрання — ще одне відоме “пророцтво” серіалу).

Також Ліза була вдягнена у вбрання яскравого фіолетового кольору та перлове намисто.

Для дня інавгурація Гарріс обрала сукню та пальто  такого ж кольору, зшиті на замовлення американським дизайнером Крістофером Джоном Роджерсом. Образ також був доповнений перловим намистом.

“Камала Гарріс — це справді  Ліза Сімпсон, і я “за”, — написав один з користувачів Twitter.

“Сімпсони” зробили це знову. Думаю, можна з упевненістю сказати, що Ліза Сімпсон передбачила інавгурацію Камали Гарріс”, — пише інший.

Були й ті, хто жартував, що це Гарріс вбрали як Лізу.

  • Але це все ще видається швидше збігом, ніж “пророцтвом”. Фіолетовий був популярним кольором на інавгурації, оскільки увібрав в себе чимало сенсів. Детальніше про це — в матеріалі #Букв про інавгураційну моду.