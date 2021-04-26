В ніч з 25 на 26 квітня відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремії "Оскар". Крім номінантів, погляди, як завжди, були прикуті і до вбрання знаменитостей на червоній доріжці.

#Букви показують, як же були одягнені зірки кіно на церемонії “Оскара-2021”.

Кері Малліган, номінантка на кращу жіночу роль (“Молода багатообіцяюча жінка).

Геллі Беррі, запрошена гостя.

Зендая.

Селеста.

Віола Девіс, номінована на кращу жіночу роль у фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”.

H.E.R.

Зірка фільму “Борат-2” і номінантка на кращу жіночу роль другого плану Марія Бакалова.

Режисерка стрічки “Одна ніч у Майамі” Реджина Кінг у блакитній сукні.

Еміральд Феннел.

Зірка “Манка” та номінантка на актриси другого плану Аманда Сейфрід.

Кращий актор другого плану – Деніел Калуя, “Іуда і чорний месія”.

Анджела Бассет.

Міа Ніл, номінантка на “Оскар” за макіяж і зачіску.

Леслі Одом-молодший номінований на кращого актора другого плану за роль у фільмі “Одна ніч в Майамі”. Ніколетт Робінсон.

Аріана Дебозе.

Колман Домінго.

Різ Візерспун

Тіара Томас.

Юн Ю Чжун і Хан Е-Рі.

Зірка “Частини жінки” і номінантка на кращу жіночу роль Ванесса Кірбі.