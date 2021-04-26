#Букви показують, як же були одягнені зірки кіно на церемонії “Оскара-2021”.
Кері Малліган, номінантка на кращу жіночу роль (“Молода багатообіцяюча жінка).
Геллі Беррі, запрошена гостя.
Зендая.
Селеста.
Віола Девіс, номінована на кращу жіночу роль у фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”.
H.E.R.
Зірка фільму “Борат-2” і номінантка на кращу жіночу роль другого плану Марія Бакалова.
Режисерка стрічки “Одна ніч у Майамі” Реджина Кінг у блакитній сукні.
Еміральд Феннел.
Зірка “Манка” та номінантка на актриси другого плану Аманда Сейфрід.
Кращий актор другого плану – Деніел Калуя, “Іуда і чорний месія”.
Анджела Бассет.
Міа Ніл, номінантка на “Оскар” за макіяж і зачіску.
Леслі Одом-молодший номінований на кращого актора другого плану за роль у фільмі “Одна ніч в Майамі”. Ніколетт Робінсон.
Аріана Дебозе.
Колман Домінго.
Різ Візерспун
Тіара Томас.
Юн Ю Чжун і Хан Е-Рі.
Зірка “Частини жінки” і номінантка на кращу жіночу роль Ванесса Кірбі.