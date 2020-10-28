Жартівливе відео боксер опублікував на своїй сторінці в Facebook.
На відео команда Усика їде на автомобілі і зустрічає Чісору і його менеджера Девіда Хея. Побачивши британця, Усик прокричав йому у вікно: “Дерек!”. Після цього команда українця хотіла втекти, але їхня спроба виявилася невдалою.
Усик і Чісора зійдуться на ринзі 31 жовтня.
- Боксер Олександр Усик записав відеозвернення, в якому відповів на виклик борця вільного стилю Богдана Грицая і тим, хто критикує його за зйомки в російському кіно.