Жартівливе відео боксер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На відео команда Усика їде на автомобілі і зустрічає Чісору і його менеджера Девіда Хея. Побачивши британця, Усик прокричав йому у вікно: “Дерек!”. Після цього команда українця хотіла втекти, але їхня спроба виявилася невдалою.

Усик і Чісора зійдуться на ринзі 31 жовтня.