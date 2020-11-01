Фото і відео Усик опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Британець прийшов з гостинцями в роздягальню до Усику, ніж дуже приємно здивував свого суперника по сьогоднішнього поєдинку.
“Dereck, you are magic”, -сказав Усик Чісору.
Він також подякував супернику за поєдинок.
“Я вдячний Дереку Чісорі за те, що він погодився на цей поєдинок і закотив такий бій. Я знаю, що це таке: як важко в залі, як важко все це робити. І я йому дуже сильно вдячний, вдячний його сім’ї, вдячний його команді!”, – написав Усик.
Бій, який тривав усі 12 раундів, пройшов у ніч на 1 листопада на “Уемблі Арені” в Лондоні (Велика Британія).
- Раніше український боксер Олександр Усик відмовився від поясів у важкій вазі в зв’язку з переходом в супертяжі.
- У червні 2019 року Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову, згідно з якою ексчемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик став обов’язковим претендентом на пояс WBO в суперважкому дивізіоні.
- У жовтні минулого року Олександр Усик здобув перемогу в дебютному поєдинку в новій для себе категорії – суперважкій вазі.