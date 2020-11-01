Британський боксер Дерек Чісора після бою з Олександром Усиком пригостив українця і його команду бургерами.

Фото і відео Усик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Британець прийшов з гостинцями в роздягальню до Усику, ніж дуже приємно здивував свого суперника по сьогоднішнього поєдинку.

“Dereck, you are magic”, -сказав Усик Чісору.

Він також подякував супернику за поєдинок.

“Я вдячний Дереку Чісорі за те, що він погодився на цей поєдинок і закотив такий бій. Я знаю, що це таке: як важко в залі, як важко все це робити. І я йому дуже сильно вдячний, вдячний його сім’ї, вдячний його команді!”, – написав Усик.

Бій, який тривав усі 12 раундів, пройшов у ніч на 1 листопада на “Уемблі Арені” в Лондоні (Велика Британія).