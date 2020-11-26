Про це пише CBC.
Cirque був змушений скасувати свої уявлення на початку цього року і скоротити майже 3500 співробітників через пандемію.
Група кредиторів подала заявку на отримання контролю над компанією в липні, замінивши угоду з акціонерами Cirque, яка включала боргове фінансування від державного органу Квебека.
В рамках угоди колишній виконавчий директор MGM Resorts International Джим Мур і керуючий директор Catalyst Capital Габріель де Альба були призначені співголовами ради директорів компанії.
- Раніше повідомлялося. що найпопулярніший цирк в світі, Cirque du Soleil, оголосив про банкрутство у зв’язку з закриттям шоу через пандемію коронавірусу COVID-19.