Кредитори Cirque du Soleil Entertainment Group купили активи компанії і отримали контроль над нею. Це допомогло всесвітньо відомому шоу уникнути банкрутства.

Про це пише CBC.

Cirque був змушений скасувати свої уявлення на початку цього року і скоротити майже 3500 співробітників через пандемію.

Група кредиторів подала заявку на отримання контролю над компанією в липні, замінивши угоду з акціонерами Cirque, яка включала боргове фінансування від державного органу Квебека.

В рамках угоди колишній виконавчий директор MGM Resorts International Джим Мур і керуючий директор Catalyst Capital Габріель де Альба були призначені співголовами ради директорів компанії.