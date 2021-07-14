Про це повідомили на сторінці Pornhub в Twitter.

“Відкрийте для себе найсексуальніші сцени в історії за допомогою нашого інтерактивного путівника по деяких найвідоміших музеях світу”, — йдеться в анонсі проєкту.

Discover the sexiest scenes in history with our interactive guide to some of the world’s most famous museums. Visit Classic Nudes on Pornhub : https://t.co/oJ9q32chCj pic.twitter.com/cJCyryOXo5 — Pornhub (@Pornhub) July 13, 2021

“Порно може не вважатися мистецтвом, але деяке мистецтво однозначно можна вважати порно”, — йдеться на сайті путівника.

Проєкт був запущений за участі Лувру, Метрополітен-музею, Музею Прадо, Британського музею та інших. На сайті можна прослухати довідки про твори мистецтва в озвучці від порноакторки Аси Акіри.

Гідом можна користуватися як дистанційно, так і під час відвідання музею. На сайті можна знайти координати роботи, про яку йдеться.

У рамках проєкту також було створено тематичні відео для дорослих, натхненні картинами відомих майстрів.