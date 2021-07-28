Американська компанія Crocs, яка займається дистрибуцією і виготовленням взуття, в колаборації з дизайнером Салехе Бембері випустили рельєфні клогі.

Про це пише Hypebeast.

Бембері вперше натякнув на співпрацю в грайливому відео ще в лютому і з тих пір опублікував два тизерних зображення колаборації.

Хоча під час інших співробітництв такі зірки, як Джастін Бібер, Bad Bunny і Diplo, просто брали класичні клогі, змінювали їх кольорову схему і додавали свої власні унікальні деталі, Бембері переробив їх з нуля.

Його клогі, зроблені в основному в білих тонах, відрізняються багатою ребристою текстурою з овальними вирізами в передній частині стопи для забезпечення вентиляції.

Контрастність забезпечується чорними ремінцями, що з’єднують задню частину, чорну деталь підошви і димчасто-чорну напівпрозору вставку в передній частині стопи, яка піднімається на носки, завершуючи образ.

Дата релізу ще не оголошена, але, швидше за все, найближчим часом з’явиться додаткова інформація.