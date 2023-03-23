Відомий французький електронний дует Daft Punk опублікував раніше невиданий трек The Writing of Fragments of Time. Це перша пісня після оголошення про плани перевидання свого четвертого й останнього альбому Random Access Memories (RAM).

Про це повідомило Hypebeast.

Трек виконано за участю актора і сценариста Тодда Едвардса. У документальній пісні детально описано написання та запис спільної з Daft Punk та актором композиції Fragments of Time. Згідно з релізом, пісня повертається до треку RAM – Giorgio by Moroder, в якій Джорджіо Мородер розповідає про свій творчий процес і досягнення слави.

Відео до треку зняв Седрік Ерве. Перевидання Random Access Memories до 10-ї річниці має вийти 12 травня.

The Writing of Fragments of Time триває трохи більше ніж 8 хвилин. Трек містить значну частину з 35 хвилин неопублікованих записів, які Daft Punk обіцяють у своєму майбутньому альбомі.

“Додаткові неопубліковані твори продовжуватимуть “розкривати завісу, щоб розповідати про деякі інтимні моменти творчого процесу під час створення відомого ключового альбому 2013 року”, – йдеться у повідомленні.