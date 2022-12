Про це інформує Hypebeast.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Джеймс Ганн і Пітер Сафран з DC Studios і Warner Bros. Pictures, співголови та співвиконавчі директори Майкл Де Лука та Памела Ебді сказали кінорежисерці Петті Дженкінс (яка знімала фільми про “Диво-жінку”), що її продовження саги з акторкою Гал Гадот у головній ролі “вважається мертвим”, оскільки не збігається з оновленою концепцією студії.

Вартість зйомок фільму не була причиною скасування. Припускають, що студія заощадила “десятки мільйонів доларів”, оскільки актриса мала отримати 20 мільйонів доларів США гонорару за роль головної супергероїні, а режисерка Дженкінс отримала б 12 мільйонів доларів США.

Ця новина надійшла приблизно в той самий час, коли сама Гадот подякувала шанувальникам за підтримку її ролі та фільму, написавши у Twitter, що “не може дочекатися, щоб поділитися наступною главою”.

“Кілька років тому було оголошено, що я збираюся зіграти Чудо-жінку. Я була дуже вдячна за можливість зіграти такого неймовірного, культового персонажа, і понад усе я вдячна ВАМ. Фанати. Не можу дочекатися, щоб поділитися з вами її наступною главою”, – написала Гал Гадот.

A few years ago it was announced that I was going to play Wonder Woman.I’ve been so grateful for the opportunity to play such an incredible, iconic character and more than anything I’m grateful for YOU.The fans.Can’t wait to share her next chapter with you🙅🏻‍♀️🙌🏼💃🏻♥️ pic.twitter.com/XlzhrMx4xe

— Gal Gadot (@GalGadot) December 6, 2022