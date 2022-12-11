Про це інформує Hypebeast.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Джеймс Ганн і Пітер Сафран з DC Studios і Warner Bros. Pictures, співголови та співвиконавчі директори Майкл Де Лука та Памела Ебді сказали кінорежисерці Петті Дженкінс (яка знімала фільми про “Диво-жінку”), що її продовження саги з акторкою Гал Гадот у головній ролі “вважається мертвим”, оскільки не збігається з оновленою концепцією студії.

Вартість зйомок фільму не була причиною скасування. Припускають, що студія заощадила “десятки мільйонів доларів”, оскільки актриса мала отримати 20 мільйонів доларів США гонорару за роль головної супергероїні, а режисерка Дженкінс отримала б 12 мільйонів доларів США.

Ця новина надійшла приблизно в той самий час, коли сама Гадот подякувала шанувальникам за підтримку її ролі та фільму, написавши у Twitter, що “не може дочекатися, щоб поділитися наступною главою”.

“Кілька років тому було оголошено, що я збираюся зіграти Чудо-жінку. Я була дуже вдячна за можливість зіграти такого неймовірного, культового персонажа, і понад усе я вдячна ВАМ. Фанати. Не можу дочекатися, щоб поділитися з вами її наступною главою”, – написала Гал Гадот.

“Залишається незрозумілим, знала вона про цю новину чи ні”, – прокоментували допис акторки у Hypebeast. 

Довідка: “Диво-жінка” — американський супергеройський фільм про жінку з надприродніми силами, заснований на історії однойменного персонажа коміксів DC від студії Warner Bros. Pictures, четвертий у серії фільмів Світів DC.