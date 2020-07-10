Девід Швіммер розповів подробиці про спецвипуск «Друзів»

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Entertainment Tonight.
За словами Швіммера, зйомки, які відклали через пандемію коронавірусу, планують почати в серпні.
Він також зазначив, що у епізоду немає сценарію.
“Ми сподіваємося зняти серію в серпні, але, чесно кажучи, ми почнемо роботу, коли це буде безпечно. Будемо знімати без сценарію, адже ми не граємо наших персонажів. Це буде інтерв’ю з нами, велике возз’єднання вперше за десятиліття”, – розповів актор.
- Раніше повідомлялося, що фільмування продовження легендарного серіалу “Друзі” може відбутися вже в серпні цього року.