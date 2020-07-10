Девід Швіммер розповів подробиці про спецвипуск «Друзів»

Американський актор Девід Швіммер, найбільш відомий за роллю Росса Геллера в телесеріалі "Друзі", розповів подробиці про спецвипуск проєкту.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Entertainment Tonight.

За словами Швіммера, зйомки, які відклали через пандемію коронавірусу, планують почати в серпні.

Він також зазначив, що у епізоду немає сценарію.

“Ми сподіваємося зняти серію в серпні, але, чесно кажучи, ми почнемо роботу, коли це буде безпечно. Будемо знімати без сценарію, адже ми не граємо наших персонажів. Це буде інтерв’ю з нами, велике возз’єднання вперше за десятиліття”, – розповів актор.