Covid-19 Україна

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Девід Швіммер розповів подробиці про спецвипуск «Друзів»

Американський актор Девід Швіммер, найбільш відомий за роллю Росса Геллера в телесеріалі "Друзі", розповів подробиці про спецвипуск проєкту.

П’ятниця, 10 липня 2020, 13:44

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Entertainment Tonight.

За словами Швіммера, зйомки, які відклали через пандемію коронавірусу, планують почати в серпні.

Він також зазначив, що у епізоду немає сценарію.

“Ми сподіваємося зняти серію в серпні, але, чесно кажучи, ми почнемо роботу, коли це буде безпечно. Будемо знімати без сценарію, адже ми не граємо наших персонажів. Це буде інтерв’ю з нами, велике возз’єднання вперше за десятиліття”, – розповів актор.

  • Раніше повідомлялося, що фільмування продовження легендарного серіалу “Друзі” може  відбутися вже в серпні цього року.
Теги: актор, зйомки, серіал, Друзья

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