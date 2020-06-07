Про це він написав у Instagram.
Діджей зазначив, що був на протесті разом з дітьми.
“Для мене було важливо бути з ними в Лондоні для протесту. Я сподіваюся, що вони будуть рости в кращому світі”, – написав діджей.
Варто зазначити, що 1 червня, коли тільки почалися протести проти расизму, діджей поділився зі слухачами музичним реміксом з промовою Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Так він намагався підтримати протести.
- Актор Майкл Бакарі Джордан, відомий роллю у фільмі “Чорна пантера”, виступив під час однієї з акцій протесту проти расизму, підтримавши тих, хто вийшли на вулиці після смерті Джорджа Флойда.