Про це він написав у Instagram.

Діджей зазначив, що був на протесті разом з дітьми.

“Для мене було важливо бути з ними в Лондоні для протесту. Я сподіваюся, що вони будуть рости в кращому світі”, – написав діджей.

Варто зазначити, що 1 червня, коли тільки почалися протести проти расизму, діджей поділився зі слухачами музичним реміксом з промовою Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Так він намагався підтримати протести.

  • Актор Майкл Бакарі Джордан, відомий роллю у фільмі “Чорна пантера”, виступив під час однієї з акцій протесту проти расизму, підтримавши тих, хто вийшли на вулиці після смерті Джорджа Флойда.