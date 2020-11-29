Два роки тому шотландець Дін Ніколсон вирішив вирушити у навколосвітню подорож на велосипеді, щоб потім своїм друзям було що розповісти. Але під час подорожі чоловік підібрав маленьке кошеня - відтоді вони мандрують країнами разом.

Світлини зі своїх спільних подорожей він викладає в Instagram.

Дін родом з шотландського міста Данбар, що в 50 км від Единбурга.

Свою майбутню чотирилапу супутницю Дін підібрав, подорожуючи по Боснії на велосипеді.

“Вона була просто крихітною. Але такою гарною”, – сказав Ніколсон в інтерв’ю The New York Post.

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Дін не зміг залишити кошеня одне на вітряній гірській дорозі.

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Пізніше чоловік видав книгу під назвою “Світ Нали”, в якій розповідається про їх пригоди в 10 країнах до того, як локдаун застав їх в Угорщині, де вони пробули 4 місяці.

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У книзі розповідається про табір біженців в Греції, де Діна і Нала потоваришували з групою сирійських дітей; про те, як в Туреччині їх мало не з’їв ведмідь; про те, як їм вдалося врятувати декількох бездомних кішок і собак.

Дін і його кішка стали справжніми зірками соціальних мереж. Їх акаунт в Instagram @ 1bike1world має більше 800 000 підписників, а канал на YouTube – більше 150 000 підписників.

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Ніколсон сказав, що він був “звичайним 28-річним хлопцем”, перш ніж відправитися в подорож по світу. Він працював зварювальником на заводі в своєму рідному місті, а вихідні проводив на вечірках. Коли його друзі стали відходити від гулянок, створювати сім’ї, Дін відчув себе в безвихідному становищі. Тому, коли один з його (все ще неодружених) приятелів запитав, чи не хоче Дін подорожувати, Ніколсон вхопився за цей шанс.

Двоє приятелів вирушили в подорож на своїх байках у вересні 2018 року, але вже в грудні їх дороги розійшлися, а у Діна з’явилося кошеня.

За словами чоловіка, маленьке кошеня бігло за його велосипедом і нявчало. А коли Дін взяв її на руки, вона залізла йому на плечі і заснула. Доїхавши до кордону з Чорногорією, він поклав кошеня в сумку і молився, щоб його не зловили.

Коли вони приїхали до Чорногорії, Ніколсон відвів кошеня до ветеринара, де йому зробили щеплення і документи. Дін назвав її Налою в честь левиці з одного з його улюблених дитячих фільмів “Король Лев”.

Дін зізнається, що у нього трохи грізний вигляд через татуювання і люди не охоче з ним розмовляють, але коли бачать на його плечах кішку, то “всі хочуть з тобою поговорити”.

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Люди похилого віку пропонували йому купити пінту пива; діти просили селфі.

Книга про подорожі закінчується тим, що Ніколсон і Нала застрягли в Угорщині через коронавірус. Але до середини червня вони змогли виїхати і нарешті дісталися до Шотландії в кінці серпня.

Зараз Ніколсон і Нала знаходяться в Австрії і сподіваються дістатися до Росії на велосипеді навесні 2021 року.

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