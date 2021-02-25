Про це пише Deadline.

Зокрема, “Зоряні війни: Бракована партія” вийдуть 4 травня, а “Локі” – 11 червня.

Дія серіалу “Зоряні війни: Бракована партія” відбувається відразу після подій, показаних у “Війнах клонів”. Його герої – клони з експериментальної партії, які в силу певних генетичних особливостей мають унікальну ефективністю.

Star Wars: The Bad Batch, an Original Series, starts streaming May the 4th on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MovmSgamDf — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021

Водночас, міні-серіал “Локі” від кіновсесвіту Marvel стане спін-оффом “Тора” з Томом Хіддлстон в головній ролі.

Проєкт розповість про зведеного брата Тора – антагоніста Локі, який, можливо, загинув в останніх частинах “Месників”.

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/KbTCI3fmmc — Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021