Про це пише Deadline.

Зокрема, “Зоряні війни: Бракована партія” вийдуть 4 травня, а “Локі” – 11 червня.

Дія серіалу “Зоряні війни: Бракована партія” відбувається відразу після подій, показаних у “Війнах клонів”. Його герої – клони з експериментальної партії, які в силу певних генетичних особливостей мають унікальну ефективністю.

Водночас, міні-серіал “Локі” від кіновсесвіту Marvel стане спін-оффом “Тора” з Томом Хіддлстон в головній ролі.

Проєкт розповість про зведеного брата Тора – антагоніста Локі, який, можливо, загинув в останніх частинах “Месників”.

  • Раніше повідомлялося, що кінокомпанія Disney відклала випуск фільмів “Аватар”, “Зоряні війни” та “Мулан” через пандемію коронавірусу COVID-19.

 