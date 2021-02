Про це пише Deadline.

Зокрема, “Зоряні війни: Бракована партія” вийдуть 4 травня, а “Локі” – 11 червня.

Дія серіалу “Зоряні війни: Бракована партія” відбувається відразу після подій, показаних у “Війнах клонів”. Його герої – клони з експериментальної партії, які в силу певних генетичних особливостей мають унікальну ефективністю.

Star Wars: The Bad Batch, an Original Series, starts streaming May the 4th on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MovmSgamDf

— Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021