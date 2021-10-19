Студії Disney і Marvel перенесли вихід кількох своїх фільмів, зокрема "Доктора Стренджа" і п'ятої частини "Індіани Джонса".

Про це повідомляє журнал Deadline.

Відтепер реліз фільму “Доктор Стрендж: Мультивсесвіт божевілля”, який мав відбутися 24 березня, заплановано на 6 травня 2022 року, а “Індіана Джонс-5”, прем’єру якого було заплановано на 29 липня 2022 року, вийде майже на рік пізніше – 30 червня 2023 року.

Стрічка “Тор: Любов і грім” має вийти 8 липня 2022 року (раніше анонсували 6 травня). “Чорна пантера: Ваканда назавжди”, яка мала вийти 8 липня, тепер буде доступна з 11 листопада 2022 року.

Реліз фільму “Капітан Марвел 2”, на який очікували 11 листопада 2022 року, тепер відбудеться 17 лютого 2023 року.

Крім того, прем’єра стрічки “Людина-мураха: Квантоманія” має відбутися 28 липня 2023 року (раніше анонсували 17 лютого 2023 року).

З розкладу також прибрали ще 4 фільми, назви яких ще не оголошено.