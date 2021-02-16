Студія Disney представила перший постер фільму "Круелла" про злочинницю Стервеллу (Круеллу) Де Віль з "101 далматинця", яку зіграла актриса Емма Стоун.

Постер опубліковано на сторінці Disney в Twitter.

На фото зображена Стоун в образі відомої злодійки. Світлину виконано в чорно-білій гамі.

Також внизу постера написана приблизна дата виходу картини — травень 2021 року.

Дія картини відбувається в Лондоні 1970-х років, молода модельєрка Круелла Де Віль стає одержимою собачими шкурами, особливо далматинця, поки, зрештою, не стає безжальною і жахливою легендою.

Постановником картини виступає Крейг Гіллеспі, авторами сценарію – Дена Фокса і Тоні МакНамара.

Перший трейлер фільму має з’явитися 17 лютого.