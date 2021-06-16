Платформа Disney+ офіційно анонсувала музичний серіал по "Красуні та чудовиську" про Гастона і Лефу.

Про це повідомляє видання Variety.

За сюжетом після неймовірного відкриття, яке зробила Тіллі про своє минуле, головна трійця відправиться в неймовірну подорож, наповнену романтикою, гумором і пригодами. Таємниці минулого розкриваються, небезпека наростає, а старі друзі й нові вороги розуміють, що їхнє рідне королівство зберігає безліч секретів.

Головні ролі зіграють Люк Еванс і Джош Гад.

Головну жіночу роль – зведену сестру Лефа на ім’я Тіллі – виконає актриса Бріана Міддлтон.

Сценаристами стали Джош Гад і творці “Одного разу в казці” Адам Хоровіц і Едвард Кітсіс.

Проєкт готують в форматі міні-серіалу з восьми епізодів.

Фільмування стартує навесні 2022 року.