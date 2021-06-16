Про це повідомляє видання Variety.
За сюжетом після неймовірного відкриття, яке зробила Тіллі про своє минуле, головна трійця відправиться в неймовірну подорож, наповнену романтикою, гумором і пригодами. Таємниці минулого розкриваються, небезпека наростає, а старі друзі й нові вороги розуміють, що їхнє рідне королівство зберігає безліч секретів.
Головні ролі зіграють Люк Еванс і Джош Гад.
Головну жіночу роль – зведену сестру Лефа на ім’я Тіллі – виконає актриса Бріана Міддлтон.
Сценаристами стали Джош Гад і творці “Одного разу в казці” Адам Хоровіц і Едвард Кітсіс.
Проєкт готують в форматі міні-серіалу з восьми епізодів.
Фільмування стартує навесні 2022 року.
- Раніше повідомлялося, що студія Walt Disney зніме сиквел фільму “Круелла” — фільм поки знаходиться на початковій стадії розробки.